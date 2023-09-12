الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض فيلم "عبده داغر" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

فيلم عبده داغر
فيلم عبده داغر

يقيم مركز الثقافة السينمائية ، الكائن بـ٣٦ شارع شريف، التابع للمركز القومي للسينما، الأربعاء ١٣ سبتمبر  أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلي "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي يدور حول حياة الملحن والموسيقار عبده داغر.

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يعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار عبده داغر التي بدأت من الحارة المصرية، وكيف أنه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين في العالم، وهذا هو العرض الثاني للفيلم خلال شهر، وذلك بناء على طلب جمهور المركز الذين أبدوا إعجابهم بالفيلم أثناء مشاهدته.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة  السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر  في تمام الساعة ٧ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، مع العلم بأن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

وشهد مركز الثقافة السينمائية مشاركة كبيرة بعرض وندوة فيلم "مشبك شعر" بحضور المخرجة عطية خيري، وبمشاركة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق.

الفيلم هو الأول في مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".

"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغاني دكتور طارق مندور، موسيقى ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

حضر الندوة محسن عبد المجيد، مستشار الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، والشاعرة أمل صالح، والفنان التشكيلي محمد السيد، ونادية باشا مدير الموهوبين بإدارة الساحل، كما تضمن اللقاء عرضًا لبعض مواهب الأطفال.

المركز القومي للسينما سينما عبدة داغر فيلم المركز القومي

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