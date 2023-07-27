الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى ثورة 23 يوليو.. مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم "4 أيام مجيدة"

الندوة
الندوة

احتفل مركز الثقافة السينمائية  التابع للمركز القومي للسينما، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وعرض خلال فعاليات الاحتفال فيلم 4 أيام مجيدة، للمخرج الراحل صلاح التهامي، الذي  يتناول تحول مجري النيل خلال بناء السد العالي وكيف أن السد العالي أحد نتائج الثورة الهامة، والفيلم إنتاج 1964.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين خلالها عن السينما التسجيلية آنذاك وكيف انها وثقت تلك الاحداث العظيمة رغم مرور اكثر من 70 سنة علي تصوير الفيلم.

وخلال الاحتفالية تم تكريم المخرج الراحل صلاح التهامي وتسلم التكريم ابنه  المخرج محمد صلاح التهامي، حضر الفعالية المخرج حسن عيسي والكاتب الصحفي سيد الاسكندراني والكاتب هاني الجميعي ولفيف من محبي السينما التسجيلية  .

جدير بالذكر أن الاحتفالات بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، مستمرة علي مدار الشهر والفعاليات أقيمت تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية في مقره بـ 36 ش شريف.

الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الكاتب الصحفي سيد الاسكندراني الكاتب الصحفى الكاتبة أمل عبد المجيد القومي للسينما المخرج الراحل الناقد السينمائي السينما التسجيلية ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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