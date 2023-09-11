الخياط: مشروعات الطاقة المتجددة ساعدت فى زيادة معدلات الاستثمار

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الفوائد التي تحققت لمصر من وراء التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبيرة، فقد نجحت تلك المشروعات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي، وبالتالي تمكينه من المشاركة بنسب أعلى في الناتج القومي المحلي.

وأشار الخياط في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن من بين الفوائد التي تحققت تنويع مصادر توليد الكهرباء، وإضافة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى مزيج الطاقة مما يؤثر إيجابا على تأمين إمدادات الطاقة.

وأضاف أن التوسع في البنية التحتية للطاقة المتجددة الذي شهدته مصر في الفترة الماضية أدي الى البدء في بناء نموذج منطور لسياسات واطر قانونية داعمة للطاقة المتجددة، مما انعكس إيجابا على قطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح قطاع جاذب للاستثمار.

كانت وزارة التخطيط أعلنت مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي الحالي، تتضمن استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/ 2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليارات جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22 /2023 وقدره 169 مليار جنيه.

كما أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س في عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/ 2024 مُقابل 8,8% فقط عام .18/2019