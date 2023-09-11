الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوكيل: توطين التكنولوجيا أهم الأهداف الاستراتيجية للبرنامج النووي

د.أمجد الوكيل
د.أمجد الوكيل

أكد د.أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للبرنامج النووي المصري هو نقل وتوطين التكنولوجيا النووية وزيادة نسبة المشاركة المحلية.

وقال الوكيل، لـ«الدستور» إن مشروع المحطة النووية بالضبعه له أثره الإيجابى على التطور التكنولوجى وتطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي.

وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن التوطين وتطوير الصناعة المصرية من أولويات المشروع النووي المصري من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، ما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع، وتتصاعد نسب المشاركة المحلية للمشروع بدءا من الوحدة الأولى بنسبة لا تقل عن 20% وصولاً للوحدة الرابعة بنسبة لا تقل عن 35 %، ما سينعكس على الاقتصاد المصري وتطوير الصناعة.         

وكشف رئيس هيئة المحطات النووية عن موعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية في مطروح.

قال الوكيل، لـ«الدستور» إنه تم تحديد يوم التاسع عشر من نوفمبر القادم موعد للصبة الخرسانية الأولي للوحدة النووية الرابعة تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الثالث.   

أشار الوكيل إلى أنه سيتم تركيب أول معدة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولي في 6 أكتوبر، تزامنًا مع عيد النصر.

واستقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية، خلال الفترة 30 - 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.                             

الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية هيئة المحطات النووية توطين التكنولوجيا النووية نقل وتوطين التكنولوجيا

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