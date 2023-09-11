الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«بيطري دمياط» يضبط كميات من اللحوم الفاسدة بعددٍ من المطاعم

تموين دمياط
تموين دمياط

قاد إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تفتيش مكبرة علي المطاعم ومحلات الأسماك بالسوق العمومى وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ورافقه كل من  الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر  والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،عن تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

وقاد اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز  كفر البطيخ  فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ  والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.

تموين دمياط دمياط الطب البيطري منال عوض محافظة دمياط

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية