«بيطري دمياط» يضبط كميات من اللحوم الفاسدة بعددٍ من المطاعم

قاد إيهاب شكرى، مدير عام الطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملة تفتيش مكبرة علي المطاعم ومحلات الأسماك بالسوق العمومى وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والاسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ورافقه كل من الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم و الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،عن تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز ومستودعات الغاز ، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

وقاد اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بقرية الرياض مركز كفر البطيخ فى وجود محمد عبد السلام نائب القرى والهيئة المصرية لسلامة الغذاء والأزمات وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ.

وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.