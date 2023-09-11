جهاز الإسعاف الليبى: الوضع مؤلم فى كافة المناطق الليبية المتضررة من العاصفة دانيال

قال الدكتور أسامة علي، الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أو لأول مرة ليبيا تتعرض لتلك النوع من العواصف، ولأول مرة بلدة صغيرة جدا في ليبيا تسجل 410 قتلي في درنة جراء سقوط أمطار.

وأضاف الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، خلال تصريحات لبرنامج مساء دي أم سى، أن هناك مدنا بالكامل غمرتها السيول، مؤكدًا أن الوضع مؤلم في كافة المناطق الليبية المتضررة من العاصفة دانيال.

وتابع على أن مدينة درنة أصبحت منكوبة، حيث إن عدد الضحايا تجاوز الـ2000 بجانب أكثر من 5 آلاف مفقود، وهناك قرى دمرت بالكامل في مدينة درنة.

جهاز الإسعاف الليبي: 2050 ضحية في ليبيا جراء العاصفة دانيال



وأوضح، الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن سبب تلك العاصفة دانيال هو انهيار السدود الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في مدينة درنة وخروج المياه من مجاريها إلى الأحياء والموقف مؤلم للغاية في تلك المدن.