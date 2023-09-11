مشيرة خطاب: لدينا صلاحيات عريضة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن البرلمان يعقب علي التقرير السنوي للمجلس، ونفخر بالتعاون مع البرلمان سواء مجلس النواب أو الشيوخ، لأنه يوجد حوار رائع لأن القانون المنشئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان أعطانا الحق في إبداء الرأي في مشروعات القوانين والحق في إعداد مشروعات للنهوض بحال الإنسان وصلاحيات عريضة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت خطاب، خلال حوار لها عبر فضائية "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مجلس حقوق الإنسان لدية لغة حوار تتفق مع الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مصر من الدول المؤسسة للحركة العالمية لحقوق الإنسان.

رئيسة المجلس: الرئيس السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان

وأشارت رئيسة المجلس، إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان، موضحة أنه لأول مرة رئيس الجمهورية يطلق استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، ويقر بأن هناك تحديات وضرورة التعامل معها.

وتابعت خطاب، أن الحوار الوطني ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بدأت بالحق في عدم التمييز، ما يدل على أن القائمين على الحوار فاهمين ويعملون وفق منهجية منضبطة، مؤكدة أن الحوار الوطني يسير في سكة جادة وتناوله الحق في حرية التعبير.