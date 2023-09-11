البداية مع المصري.. جدول مواجهات الأهلي في الدور الأول للدوري الجديد

يستهل الأهلي مشواره في حملة الدفاع عن لقب الدوري في الموسم الجديد، بمواجهة المصري في الجولة الأولى من موسم 2023-2024.

وتجمع الأهلي مواجهة قمة مع الإسماعيلي مبكرًا في الجولة الثالثة بينما يصطدم بالزمالك في القمة بالجولة العاشرة.

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري الجديد

مواجهات الأهلي علي النحو التالي :

الجولة الأول : الأهلي * المصري البورسعيدي.

الجولة الثانية : الأهلي * سيراميكا كليوباترا.

الجولة الثالثة : الأهلي * الإسماعيلي.

الجولة الرابعة : الأهلي * الجونة.

الجولة الخامسة : الأهلي * بلدية المحلة.

الجولة السادسة : الأهلي * المقاولون العرب.

الجولة السابعة : الأهلي * سموحة.

الجولة الثامنة : الأهلي * زد.

الجولة التاسعة : الأهلي * الأتحاد السكندري.

الجولة العاشرة : الأهلي * الزمالك.

الجولة الحادية عشر : الأهلي * فاركو.

الجولة الثانية عشر : الأهلي * الداخلية.

الجولة الثالثة عشر : الأهلي * طلائع الجيش.

الجولة الرابعة عشر : الأهلي * بيراميدز.

الجولة الخامسة عشر : الأهلي * البنك الأهلي.

الجولة السادسة عشر : الأهلي * إنبي.

الجولة السابعة عشر : الأهلي * فيوتشر.



ما شكل مسابقة الدوري المصري 2024؟

سيكون بنظام الدورين ولن تكون هناك تأجيلات لأي ناد بمشاركة 18 فريقًا، ويشارك من فرق الدوري الممتاز ثنائي الصدارة في دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفدرالية، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة للممتاز ب.

قرعة الدوري 2024.. هل ستتم زيادة أعداد الجماهير؟

أعلنت رابطة الأندية المحترفة زيادة أعداد الجماهير فى مباريات الدوري للموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف للفريق صاحب الأرض ومثلها للفريق الضيف، ونجحت رابطة الأندية في زيادة أعداد الجماهير فى الموسم الجديد لـ10 آلاف مشجع حيث كان العدد في الموسم الماضي 6 آلاف فى كل مباراة.

وكان رابطة الأندية قد قدمت مقترحا لإقامة الدوري في الموسم الجديد من دور واحد مع مع تقسيم الـ18 فريقا بالدوري الممتاز إلى مجموعتين مجموعة تضم الـ8 الحاصلين على المراكز الأولى على أن تتنافس هذه الأندية على بطولة الدوري والمجموعة الثانية من الأندية التي حصلت على المركز التاسع إلي الثامن عشر على تتنافس هذه الأندية على هبوط ثلاثة فرق منهامقترح إقامة الدوري من مجموعة واحدة لقى اعتراضا كبيرا من جميع الأندية.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022/2023.