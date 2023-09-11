"الغرق تتشح بالسواد".. تشييع جثامين 3 من عائلة واحدة بالفيوم

أدى المئات من أهالي قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم صلاة الجنازة على جثامين ثلاثة شباب من عائلة واحدة إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما لقى 3 شباب من عائلة واحدة من محافظة الفيوم مصرعهم في حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك، كانوا يستقلونه على طريق (الواحات/ باتجاه 6 أكتوبر ).

وتلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث في حادث مروري لمستشفى الهرم، وتبين تصادم سيارة نقل بتوك توك بطريق الواحات باتجاه 6 أكتوبر، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من محافظة الفيوم وهم: “كريم نادي توبه ابو النيل 23 عاما، ومصطفي عبد الحميد ابو النيل 22 عاما، وحسن جابر دانيال ابو النيل 24 عاما”.

وكشفت التحريات أن الشباب الثلاثة من قرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم كانوا في طريقهم إلى لزيارة أحد أقاربهم مريض بمدينة 6 أكتوبر.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، والتي صرحت بتسليم جثامين الشباب الثلاثة إلى ذويهم فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.