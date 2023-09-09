تشيع جثمان فتاة ماتت قبل زفافها بيوم في قرية العجميين بالفيوم

شيع الآلاف من أهالي قرية العجميين بمركز أبشواي بالفيوم جثمان فتاة توفيت قبل زفافها بيوم، ليتحول الفرح إلى سرادق عزاء في مشهد مؤلم وسط حالة حزن شديد.

الآلاف من أهالي قرية العجميين يشيعون الجثمان

كان الآلاف من أهالي قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، قد تجمعوا أمس أمام مستشفى أبشواي العام انتظارا لإصدار النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن جثمان الفتاة، وعقب تغسيل الجثمان بمشرحة المستشفى تم نقلها بالسيارات إلى مدافن الأسرة تمهيدا لأداء صلاة الجنازة واستكمال إجراءات الدفن.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما استقبل مستشفى أبشواي المركزي فتاة تدعى شهد مصطفى إسحاق 21 سنة، مصابة بحالة إعياء شديد نتيجة إصابتها بحالة تسمم إثر تناولها وجبة إندومي وكانت تعاني من جرثومة المعدة.

وقال أحمد عادل أحد أبناء قريه العجميين لـ"الدستور"، إن أسرة الفتاة كانت تستعد لحفل زفافها، والذي كان مقرر له غدا، وذالك بعد نقل المفروشات الخاصة بها إلى منزل زوجها.

فتاه ماتت قبل زفافها بيوم في قريه