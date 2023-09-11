"صحة مطروح": رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لحين انتهاء عاصفة دانيال

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، رفع حالة الطوارئ بمديرية الصحة وجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، استعدادًا لأي طارئ يحدث نتيجة الظواهر الجوية للعاصفة دانيال وسوء الأحوال الجوية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة

وأكد وكيل صحة مطروح توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد التخصصات الطبية بالاستقبال وفرق التمريض، لاستقبال أى حالات طارئة.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بجميع المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

ولفت "سالم" إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة أو نائب المدير، وموافاة غرفة طوارئ المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، حيث تم التأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف ومولدات الكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

كما أكد على استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة، للتأكد من انتظام سير العمل، لافتا إلى توافر الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية .