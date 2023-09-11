حشود تؤيد الرئيس.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز كلمات ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية

تستضيف محافظة الشرقية، خلال الأيام المقبلة فعاليات ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، تحت شعار "مشتركة من أجل وطن لأكثر من 50 حزبا وكيانا سياسيا"، ومن خلال الملتقي أعلنوا دعمهم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لأهمية المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة النجاح والتطوير في جميع أنحاء مصر.

واستعرضت فضائية "‘إكسترا نيوز"، مؤتمر الملتقى وعرضت لقطات مصورة وجاءت على النحو التالي:

ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية.. حشود تؤيد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

حيث عرضت كلمة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الذى وجه رسالة شكر وتقدير وامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة، وحجم الإنجازات التي تحققت داخل الدولة.

كما أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن حزب مصر الحديثة يطالب الرئيس السيسي، بالترشح لـالانتخابات الرئاسية لـ استكمال مسيرة الإنجازات، وأن الحزب داعم للرئيس السيسي.

كما قال أشرف سعد أمين حزب حماة الوطن بالشرقية، إن حزبه كان أول من دعم الرئيس السيسي، لأن الرئيس قام بعمل طفرة نوعية في جميع المجالات.



وكان أبرز الأحزاب المشاركة ، حزب مستقبل وطن الشعب الجمهوري، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب تحالف الأحزاب السياسية.