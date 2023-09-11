البنك الإفريقى للتنمية يشارك فى المؤتمر الوزارى السابع للتعاون الاقتصادى الكورى

يشارك البنك الأفريقي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا في استضافة المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الاقتصادي الكوري الإفريقي تحت شعار "بناء مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقة والارتقاء بالزراعة في إفريقيا".

وستتناول المناقشات تحت هذا الموضوع التحولات في مجال الطاقة المنخفضة الكربون وقضايا الأمن الغذائي في جميع أنحاء إفريقيا، مع استكشاف الروابط الكورية في كلا المجالين.

ومن المقرر أن يرأس الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وفدًا في المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2023 في بوسان، جمهورية كوريا.

المشاركون فى المؤتمر

ويشارك في المؤتمر وزراء المالية الأفارقة والمديرون التنفيذيون للبنك الإفريقي للتنمية الذين يمثلون الدول الإفريقية الأعضاء، والسفراء الأفارقة، ورؤساء المؤسسات الإفريقية، ومختلف المنظمات غير الحكومية. ومن المتوقع أيضًا أن يحضر المؤتمر كبار المديرين التنفيذيين الأفارقة وقادة القطاع الخاص الكوري.

وتم إطلاق المؤتمر الوزاري في عام 2006 لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى حول التعاون الكوري الإفريقي، وتطور منذ ذلك الحين إلى تجمع يعقد مرة كل سنتين، وانعقد المؤتمر السادس في عام 2018، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية الثالثة والخمسين للبنك الإفريقي للتنمية، وحقق نتائج ملموسة. ويمثل مؤتمر هذا العام استئنافًا مثيرًا للاجتماعات الحضورية بعد انتهاء أزمة كوفيد-19. وستوفر الاجتماعات منصة لفتح فرص جديدة لتعزيز العلاقة بين إفريقيا وكوريا في فترة ما بعد الوباء.

وبالإضافة إلى منتدى الأعمال للمؤتمر الوزاري، ستشمل أنشطة المؤتمر الرئيسية الأخرى مائدة مستديرة وزارية وفعاليات معرفية.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا انضمت إلى صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة الإقراض الميسر لمجموعة البنك، في عام 1980، وانضمت إلى البنك الإفريقي للتنمية بعد عامين. وفي هذا العام، يحتفل البنك وكوريا بالذكرى الأربعين لانضمام كوريا إلى البنك الإفريقي للتنمية. وتسهم كوريا أيضًا في جهود بناء القدرات التي يبذلها البنك في البلدان الإفريقية الأعضاء من خلال الصندوق الاستئماني للمؤتمر الوزاري. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي المساهمات في الصندوق الاستئماني للمؤتمر الوزاري قيمة 108.04 مليون دولار.

وقد تعزز تعاون البنك مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية في كوريا على مر السنين. وكمثال على التعاون الأخير، وقع البنك وكوريا في مايو 2021 اتفاقية بقيمة 600 مليون دولار لتقديم الدعم لقطاع الطاقة من خلال تمويل مشترك ومواز، يسمى إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وإفريقيا. ويقوم البنك وكوريا حاليا بمراجعة عدد من المشاريع التي سيتم تمويلها في إطار الصندوق الاستئماني للمؤتمر الوزاري، وقد وافقا على المشروع الأول في إطار نقل الكهرباء.