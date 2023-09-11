الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فاروق جعفر: أسرة كرة القدم لا بد أن تقف بجوارى لرئاسة الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

قال فاروق جعفر، نجم الزمالك  السابق إن على نجوم كرة القدم المنتمين للقلعة البيضاء الوقوف بجواره من أجل رئاسة النادي خلال المرحلة المقبلة فى الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر.

تصريحات تليفزيونية

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج "فى الملعب وإنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نادي الزمالك يمر بمرحلة صعبة للغاية وأنا رأيت أن الفترة المقبلة أستطيع حل جميع هذه الأزمات وأبرزها ديون النادي والتي تبلغ أرقامًا كبيرة، أنا الزمالك صاحب فضل عليا ولا أريد منه أى شىء، ولا أريد الحصول علي أى استفادة أنا حققت كل شىء، لكن أريد فقط أن أفيد النادي فقط.

وأضاف:"لا بد أن يكون لي دور الفترة المقبلة أنا بقالي 50 عام فى نادي الزمالك، وأرى أن أسرة الكرة عليها أن تقف بجانب فاروق جعفر، مثل ما أسرة كرة يد ستكون مع حسين لبيب، لا بد أن يكون الزمالك يدًا واحدة الفترة المقبلة وأن تكون الانتخابات لفائدة النادي فى النهاية، ولدى رغبة فى أن يكون النادي فى أفضل حال.

وأكمل:"عن المنافسة مع حسين لبيب أرى أن ما زال مبكرًا الحديث عن فرصتي فى الفوز برئاسة النادي، وأنا كان لدى دور كبير فى زيادة شعبية وجماهيرية نادي الزمالك، والآن حان الوقت لإصلاح كل الأمور وأقف بجانب النادي.

وقال فاروق جعفر فى تصريحات عبر برنامج "فى الملعب وإنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم أتحدث مع هاني العتال حتي الآن ووالده صديقي وأتحدث معه، وتوقيت أنه ينفي وجوده فى قائمتي وأنه يخوض الانتخابات مستقل أمر يرجع له ولكن الأمور ستتغير الفترة المقبلة".

وأضاف:" بعد إعلان حسين لبيب عن قائمته أعتقد أن كل المرشحين الآخرين هم جبهة أخري وفى القائمة الأخرى، وأنا لم أعلن عن قائمتي الآن بل قبل الانتخابات بأيام.

الزمالك فاروق جعفر نادي الزمالك حسين لبيب برئاسة النادي

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