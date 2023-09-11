رومانى صبحى يكشف لـ الدستور تفاصيل حفل اتحاد كتاب مصر بمئوية البابا شنودة

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر اليوم حفلا بمناسبة مئوية ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث.

وقال منسق الحفل الشاعر روماني صبحي في تصريح خاص، إن الحفل سيبدأ باستقبال الحضور ضيوف المنصة الكرام فى قاعة كبار الزوار الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين الموافق 11-9-2023 بحضور الأستاذ الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والسيد حسن أمين الصندوق، ودكتور رانيا أبو العينين عضو مجلس إدارة النقابة العامة باتحاد كتاب مصر ورئيس لجنة قيم التسامح المجتمعي، بالإضافة إليه، بصفته عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والمنسق الإعلامي بلجنة قيم التسامح المجتمعي.

أبرز المشاركين

وقال إن أبرز المشاركين هم نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد ومدير مركز المصنفات الفنية، بالكنيسة القبطية ، وكذلك جناب الأب الورع القمص بطرس جيد كاهن كنيسة العذراء بالزيتون وابن شقيق البابا شنودة الثالث، وكذلك جناب الأب الراهب القمص بولس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث، وكذلك الشاعر دكتور حسن طلب، وكذلك السيد الأستاذ جورج رشاد الإعلامي وكبير مذيعي قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري ، وكذلك السيد الدكتور أحمد فرحات الناقد الأكاديمي وعضو اتحاد كتاب مصر وكذلك، المرنمة نفين شكرالله ويتم الترحيب اللائق بالسادة الحضور الكرام ضيوف المنصة، ويتم تكريمهم والاحتفاء بهم من قبل رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي، بشهادات تكريم مقدمة من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر نظرًا لجهودهم المشكورة فى خدمة المجتمع.

البدء بالسلام الجمهورى

ثم يتوجه الجميع إلى القاعة الرئيسية فى مقر الاتحاد لبدء الندوة بالسلام الجمهوري ثم كلمة ترحيب من د.رانيا أبو العينين ثم كلمة الأستاذة آيات عبد المنعم وأبيات من الشعر عن قداسة البابا ثم كلمة ترحيب من الأستاذ روماني صبحي البقطر، عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والمنسق الإعلامي بلجنة قيم التسامح المجتمعي ومنظم الاحتفالية، وأبيات من الشعر عن وطنية ورحلة عطاء قداسة البابا شنودة الثالث ونبذة صغيرة عن رحلة البابا شنودة وترحيب بنيافة الأنبا مارتيروس ثم منحه الكلمة للحديث عن شخصية البابا شنودة سفير التسامح ومعلم الأجيال وأهم المواقف التي أبرزت ذلك.

ثم فقرة ترانيم مع المرنمة نفين شكرالله عن البابا شنودة الثالث، ثم كلمة السيد الدكتور، أحمد فرحات ودراسة نقدية مختصرة عن أشعار البابا شنودة الثالث، ثم عودة لاستكمال حديث الأنبا مارتيروس عن شخص البابا شنودة وبعض الجوانب الوطنية فى حياته والمواقف الوطنية أيضا مثل منع الشعب القبطي من زيارة القدس والتطبيع وغيرها من المواقف الحاسمة بعدم التدخل فى شئون الأقباط فى مصر من الخارج.

ثم عودة للترانيم مع المرنمة نفين شكرالله، ثم كلمة الأب بطرس جيد عن حياة البابا شنودة التي لا يعرفها الكثيرون، وحديث عن سيرة وحياة قداسة البابا شنودة الثالث وأهم المواقف والأحداث التي بمثابة دروس فى الوطنية والتسامح، ثم فتح باب المداخلات للجمهور، والرد علي المداخلات من خلال نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس وبقية ضيوف المنصة بالتتابع، ثم ختام الندوة بكلمة الأنبا مارتيروس وكذلك بالتتابع كلمة من كل ضيف من ضيوف المنصة يختتم بها الاحتفالية بالتتابع ثم كلمة ختامية من الدكتورة رانية أبو العينين رئيس لجنة قيم التسامح المجتمعي ثم السلام الوطني وختام الحفل.