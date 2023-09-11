أستاذ إدارة: المنتدى القومى للاستثمار ضرورة مهمة «فيديو»

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن المنتدى القومي للاستثمار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء كان ضرورة مهمة جدا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعتبر أساسا لترويج المشروعات المصرية وإبراز لجهود الدولة والتزاماتها في المرحلة السابقة بالالتزام بالإصلاح الاقتصادي والالتزام بخطة الإصلاح الاقتصادي والنتائج التي ترتبت عليه.

وأضاف الشوادفي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن كل ذلك يطمئن العالم أن الدولة تريد زيادة الإنتاج والتزمت بتكليفات معينة وانخرطت في ضوء الاقتصاد العالمي.

وأوضح أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الدولة قامت بالإصلاحات التشريعية التي التزمت بها، حيث أقامت مجموعة من القوانين والتشريعات التي تيسر عملية تدفق الأموال والاستثمارات في داخل الدولة، إضافة إلى توضيح الخريطة الاستثمارية والمشروعات التنموية الموجودة والفرص المتاحة لكل المستثمرين الدوليين من خلال المناطق الصناعية والفرص الموجودة داخل الاقتصاد الوطني، ومعدلات التوسع في كافة المجالات وتوضيح المجالات الاستثمارية من حيث الزراعة والصناعة.

جهود الدولة فى دعم القطاع الخاص

وأكد أستاذ الإدارة والاستثمار، على جهود الدولة في دعم القطاع الخاص وما قامت به خلال السنوات السابقة من إعطاء الفرصة، وتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص والاستثمار المباشر حتى يمكن أن تدفع هذه الأموال.