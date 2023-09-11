الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكليف الدكتور هانى الشامى قائمًا بأعمال عميد "تجارة طنطا"

عميد تجارة طنطا
عميد تجارة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور هانى مصطفى حسن الشامى الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بـ كلية التجارة للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التجارة بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميد للكلية.

 

من هو الدكتور هانى الشامى

حصل الدكتور هانى الشامى، على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.

 

وتدرج "الشامي" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية أهمها رئيس قسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019، وعين عميداً للكلية في سبتمبر 2020.

 

وعلي صعيد منفصل، استقبل الدكتور هرفوي كرستيتش عميد كلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة جامعة اوسييك بكرواتيا وفدا من كلية الهندسة بجامعة طنطا برئاسة الدكتور أحمد نصر عميد الكلية  ويضم الوفد الدكتور صالح شلبي مدير وحدة التعاون الدولي بجامعة طنطا والدكتور مصطفى فهمي والدكتورة نشوى يوسف الأساتذة بقسم هندسة الإنشاءات لبحث سبل التعاون المشترك في المجال الأكاديمي والبحثى.

 

ونقل الدكتور أحمد نصر عميد الكلية خلال الزيارة رسالة شكر من الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة للجانب الكرواتي، مؤكدا أن الزيارة تأتي  فى إطار  تعزيز  التعاون بين الجامعتين تنفيذا لتكليفات رئيس جامعة طنطا بتلبية الدعوات الموجهة من الجامعات الأجنبية ذات التصنيفات الدولية المتقدمة لتحقيق مستهدفات خطة الجامعة الاستراتيجية في التواجد الفعال على الساحة الدولية وتوطيد العلاقات العلمية والبحثية مع الجامعات الأجنبية وتبادل الزيارات على مستوى الأساتذة والطلاب وتوقيع اتفاقيات تعاون وإطلاق برامج أكاديمية ومشروعات بحثية مشتركة.

تكليف الدكتور هانى الشامى قائما بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة طنطا رئيس جامعة طنطا كلية التجارة الدكتور هاني الشامي ey بالمملكة المتحدة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد

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