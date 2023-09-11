المطران شيحان يحتفل بذكرى تجليسه على كرسي الإيبارشية

احتفلت الكنيسة المارونية مساء أمس، بالذكرى الحادية عشر على تجليس سيادة المطران جورج شيحان، على كرسي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان.

القداس الاحتفالي

وأقيم القداس الاحتفالي، بكاتدرائية القديس يوسف، بالظاهر، وترأس سيادته القداس، بمشاركة كل من: الخوري نادر جورج، والخوري نبيل هب الريح، والخوري جوزيف طيرة، كما قدمت جوقة القديس يوسف المارونية الترانيم الروحية، بقيادة الخوري جورج خطار.

وقال سيادة المطران في كلمة العظة: "بعد ١١ سنة من العمل في الإيبارشية. أرى مسيرتي في الخدمة وفي تفكيري كل إنسان. إني ملتزم بخدمة الرب يسوع، و الإيبارشي، وأبنائها. نجتهد، ونعمل، لكي تعطي المسيرة ثمارها لكل إنسان. إن وقفتنا اليوم هي وقفة الصلاة، والصلاة هي وقفة وجدانية أمام الله. وحتى تكون صلاتنا مقبولة علينا أن نتحلي بفضيلة التواضع، ولولا الطاعة، طاعة الرب يسوع، والكنيسة، ما كنت أقف أمامكم اليوم كمطران".

مضيفًا: "كان هدفي التواصل مع العائلات. أن يجتمعوا، ويصلوا، ويتقربوا مع بعضهم، ويلتقوا لقاء محبة، كذلك الشبيبة، والاطفال، فهذا دعم الكنيسة َللمسيرة السينودسية: العيش معًا، نتحد، ونعمل، ونصلي".

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية بمصر ،شهد نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اطلاق دورة تعليم اللغة الإيطالية، بالتعاون مع القنصلية الإيطالية بالقاهرة، والمركز الثقافي الإيطالي، وذلك بمركز مار توما للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسوهاج.

وخلال اللقاء التمهيدي، الذي شارك فيه ممثل عن المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، عبر منصة زووم، تم تنظيم، وتخطيط اللقاءات القادمة، وتحديد المستوى للمشاركين.

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع للمشاركين، مؤكدًا لهم أهمية تعلم اللغات المختلفة، لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي، وتسهيل إيجاد فرص العمل.

كما تحتفل الكنائس الكاثوليكية ، اليومبعيد رأس السنة القبطية “عيد النيروز” ، وفقاً للتقويم القبطي أوما يسمى تقويم “الشهداء”