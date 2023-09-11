الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اقتصادية قناة السويس: 235 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال يوليو

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد شهدت نشاطًا لافتًا خلال يوليو الماضي؛ حيث استقبلت ما إجماليه 235 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ 3,919,049 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل خلال شهر يوليو عدد 111 سفينة حاويات وعدد 8 سفن كلينكر و2 سفينة أسمنت وسفينة فحم و2 سفينة بارج بطاقة محققة 3,473,377 طن وعدد حاويات 312,729 حاوية مكافئة.

ميناء غرب بورسعيد 

وقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة عدد 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401,570 طن وعدد حاويات 42,814 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين سياحيتين و3 سفن تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال عدد 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

ميناء العريش

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 44,102 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية على رأسها خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن والخطوط الملاحية.

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