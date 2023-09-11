الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمراض معدية أحد التداعيات الكارثية لـ "دانيال"

آثار كارثية للعاصفة
آثار كارثية للعاصفة دانيال في اليونان

تواجه دول حوض البحر الأبيض المتوسط خطر انتقال الأمراض المعدية التي تعد أحد التداعيات الكارثية بعد مرور العاصفة دانيال من اليونان والتي تسببت في نفوق عدد كبير من الماشية في المناطق المدمرة، وهو ما يهدد بانتشار الأمراض عبر المياه، في الوقت الذي تجتاح فيه العاصفة ليبيا ومصر.

الحيوانات النافقة تنتشر في الجزر اليونانية

وأكدت شبكة "فويس أوف أمريكا"، أن روائح جثث الحيوانات النافقة منتشرة في الجزر اليونانية، حيث جرفت الأمواج ومياه الفيضانات الحيوانات النافقة عبر المدن المختلفة في اليونان.

وتقول بيتروبولو، زوجة أحد المزارعين في قلب الأراضي الزراعية في اليونان، إنه لم يعد أمامها خيار آخر سوى تنظيف الأنقاض بنفسها.

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وتابعت: "لدي زجاجة من الكلور في يدي... وأنا على استعداد للخروج إلى متر من الطين ومياه الفيضانات لإزالة حظيرة الدجاج لدينا وسحب الأغنام الميتة التي خلفتها العاصفة وراءها، ليس لدي خيار آخر".

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن بتروبولو ليست وحدها، حيث يحذو حذوها آلاف المزارعين الآخرين، ولكن هذا هو بالضبط ما تحذر منه السلطات الصحية.

وتابعت أن الزحار، والدفتيريا، والملاريا ليست سوى بعض من الأمراض المعدية الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت ثيساليا، قلب الأراضي الزراعية في اليونان، وأصابت الماشية طوال معظم الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولو الصحة والطب البيطري بالولاية، الأحد، إنهم نشروا العشرات من الأطقم الخاصة لجمع الماشية النافقة، ونقل الجثث المتحللة إلى محارق خاصة لحرقها، ولكن مع استمرار تقطع السبل بعشرات القرى والنجوع... وكلها خالية من المياه النظيفة والصرف الصحي، تتزايد المخاوف من تفشي المرض في اليونان والدول الأخرى المجاورة.

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وقالت نائبة وزير الصحة، إيريني أجابيداكيش، على شاشة التلفزيون العام: "تم تكليف السلطات وحدها بمهمة تنظيف الماشية النافقة".

وتابعت: "يجب على السكان الابتعاد عن الماشية النافقة، وتلك التي نجت... يجب إبعاد الماعز والدجاج والأغنام والأبقار وحتى حيواناتهم الأليفة عن الحقول الملوثة، لأن التداعيات ستكون فظيعة".

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن الأزمة الصحية التي تلوح في الأفق تضاف إلى الدمار الذي تسبب فيه العاصفة دانيال بعد أن ضربت جدران المياه سهل ثيساليا، ويقول المسؤولون إنه على مدار أربعة أيام، غمرت العاصفة المناطق المتضررة بأمطار غزيرة تفوق ما تشهده لندن خلال عام كامل.

وقام رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأحد، بجولة في المنطقة لتفقد عمليات التعافي. ومن المتوقع أن يعلن عن إجراءات مساعدة غير مسبوقة في خطاب يلقيه في وقت متأخر من الليل.

الأمراض المعدية العاصفه دانيال اليونان الفيضانات الحيوانات النافقة الزراعية

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