"احكي وفكر علشان تعبر" ورشة بمتحف الأمير وحيد سليم.. اعرف الموعد

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، عن إقامة ورشة "احكي وفكر علشان تعبر"، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأحد والثلاثاء الموافقين 17-19 سبتمبر 2023 بمتحف الأمير وحيد سليم الساكن في 54 شارع ترعة الجبل المطرية أمام محطة مترو المطرية بجانب نادي المطرية الرياضي.

وكان قطاع الفنون التشكيلية، قد نظم ورشة تعليم خزف، للفئة العمرية من سن 15 سنة فأكثر مع التشكيلي الكبير محمد عمر سليم، مطلع سبتمبر الجاري، بمتحف الأمير وحيد سليم.

نبذة عن متحف الأمير وحيد سليم

تقدر مساحة متحف الأمير وحيد سليم بحوالى 4 أفدنة ونصف الفدان، وهو عبارة عن حديقة تحتوي على مجموعة من أشجار النخيل النادرة، وتتوسط هذه الأشجار نافورة رخامية.

ويتضمن المتحف أيضا بهو مكسو بالرخام الأسود والأبيض والموردى المستورد من إيطاليا وبه كرانيش عليها زخارف نباتية مذهبة، وتطل على البهو أربعة غرف؛ الأولى صالون ويغطى بابه بمرايا، وعلى سقفه رسومات من الجبس، كما تشتمل على لوحة زيتية كبيرة لمحمد على باشا، وتزين حوائط الغرفة بزخارف نباتية مذهبة على الطراز الفرنسى ومرآة كبيرة بالحائط المجاور للباب، والأرضية من خشب الأرو.

أما الغرفة الثانية يغطى بابها من الخارج بمرآة ويزين السقف تصاوير على الطراز الفرنسى، ويبطن الحائط بالستان الوردى داخل بانوه وبه مرآة كبيرة، كما يوجد بهذه الغرفة تمثال نصفى لإبراهيم باشا، ونجفة كبيرة، وتحتوي الغرفة الثالثة على مكتبة خاصة بالأمير وحيد سليم، التي اكتب محتوياتها باللغة الفرنسية، كما توجد سفرة.

وفي الدور الثاني من المتحف يوجد أربع غرف أهمها الجناح الخاص بالأمير، الذي تلقى تعليمه بباريس وعاد إلى مصر سنة 1939.

عاش الأمير وحيدا بلا زواج واستقر فى هذا القصر منذ عودته من فرنسا عام 1939 وحتى وفاته فى عام 1995.