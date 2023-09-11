الصين تقدم للمغرب 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الصينية أنّها ستمنح الهلال الأحمر المغربي 200 ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المُدمر الذي ضرب البلاد، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

تبرعات للمغرب

ووفقًا لصحيفة «تشاينا ديلي» فإن الصليب الأحمر الصيني قال إنّ التبرعات ستستخدم لمساعدة المغرب في تنفيذ أعمال الإنقاذ والإغاثة من الكوارث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج قدم تعازيه للعاهل المغربي الملك محمد السادس، قائلًا في رسالته: «إنه شعر بالصدمة عندما علم بوقوع الزلزال العنيف، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات».

وأشارت محطة «سي. جي. تي. إن» التليفزيونية، التي تديرها الدولة بالصين، إلى أن عاملين صينيين في القطاع الطبي بالمغرب يقدمون المساعدة للضحايا بشكل فعّال، بما في ذلك خلال الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال.

وذكر تقرير المحطة التليفزيونية أنَّ مدينة بن جرير بوسط المغرب هي الأقرب لمركز الزلزال، التي يمكن لفريق طبي من الصين الوصول إليها.