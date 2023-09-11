الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث بأكتوبر ومصرع آخرين فى صحراوى أطفيح

حادث
حادث

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية اتجاه أكتوبر وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

صحراوى أطفيح

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارتي ربع نقل على طريق الصحراوى فى أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بالجيزة، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص ونقل إلى المشرحة وإصابة آخر وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وأصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لشارع المستقبل بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق فى أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 كما لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان المصانع دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

انقلاب سيارة طريق إسكندرية الصحراوي الطريق الصحراوي منطقة 6 أكتوبر حادث مرورى

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