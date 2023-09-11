وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف يتفقدان مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.

وتفقد الوزير والمحافظ مركز السيطرة، الذي يضم 16 مقعدًا تم اختيار وتدريب شاغليها من كافة الجهات المعنية لإدارة الأزمة، ومن خلال أفضل العناصر المؤهلة لتشغيل المركز، الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

مركز السيطرة نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ

أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات في الدولة، مما يسهم بشكل كبير في التدخل السريع عند حدوث الأزمات، وذلك استكمالاً لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي.

المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ

أكد محافظ بني سويف أن المركز يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليص زمن الاستجابة للحوادث، وتعزيز التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات، حيث يعد إنشاء المركز أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات العامة وتحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة للاتصالات والتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية.

واستقبل المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "في مكتبه" اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته لبني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام.

محافظ بني سويف والوزير

محافظ بني سويف والوزير

محافظ بني سويف والوزير