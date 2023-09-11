ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (خفير خصوصى - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى وتوفى حال إسعافه.

بالإنتقال وسؤال شقيق المتوفى قرر بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وزوجته مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على أثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، أرشدا عن السلاح المستخدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.