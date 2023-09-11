الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته في القليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (خفير خصوصى - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى وتوفى حال إسعافه.

بالإنتقال وسؤال شقيق المتوفى قرر بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وزوجته مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على أثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، أرشدا عن السلاح المستخدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات النيابة العامة

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