10 عادات تدمر الكبد.. اعرفهم

تبنت اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية حملة للكشف المبكر عن أورام السرطانية ويعد الكشف المبكر عن الأورام من الأمور التى على أولوية واهتمامات الدولة، ومن بين الحملات حملة الكشف عن أورام الكبد .

وفيما يلي يوضح موقع health عن 10 عادات وعوامل نمط الحياة التي تدمر الكبد

الكبد هو جهاز إزالة السموم لدينا أي إهمال يمكن أن يضر بصحتنا ويؤثر على طول العمر، هناك العديد من الأشياء والعادات التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد.

سوء التغذية: اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير الصحية والسكر والأطعمة المصنعة يمكن أن يساهم في الإصابة بمرض الكبد الدهني. أضف الخضار الخضراء والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي لضمان صحة الكبد الجيدة.

السمنة: زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي تناول طعامًا صحيًا، ومارس التمارين الرياضية بانتظام، واتبع أسلوب حياة نشط لفقدان الوزن.

التهاب الكبد الفيروسي: يمكن أن تتسبب حالات العدوى مثل التهاب الكبد B وC في تلف الكبد على المدى الطويل إذا تركت دون علاج.

الأدوية والمكملات الغذائية: قد تؤدي بعض الأدوية والمكملات الغذائية، عند تناولها بشكل زائد أو بدون إشراف طبي، إلى الإضرار بالكبد.

التدخين: إذا كنت مدخنًا شرهًا، فأنت لا تؤذي رئتيك فحسب، بل تلحق الضرر أيضًا بالكبد، التدخين قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد ويضعف وظائف الكبد.

السموم البيئية: التعرض لبعض المواد الكيميائية والسموم يمكن أن يكون ضارًا للكبد. تأكد من التخلص من السموم بالعلاجات الطبيعية.

قلة ممارسة الرياضة: يمكن أن يساهم نمط الحياة غير المستقر في الإصابة بالسمنة وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الكبد. تأكد من تضمين التمارين الرياضية في روتينك اليومي.

تناول كميات كبيرة من السكر: قد يساهم الإفراط في تناول السكر في الإصابة بـ NAFLD. قم بتضمين بدائل صحية للسكر في نظامك الغذائي وتناول طعامًا صحيًا للحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات غير الضرورية.

نقص الماء: البقاء رطبًا مهم للصحة العامة، بما في ذلك وظائف الكبد. تناولي الكثير من الماء والفواكه والخضروات المرطبة والمشروبات الطبيعية التي تحتوي على الحد الأدنى من السكر.