الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: بدء فعاليات لجنة تقييم المشروعات بـ"المبادرة الخضراء"

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء فعاليات لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.


وتضمنت لجة التقييم الدكتور تامر رفقي والدكتور عمرو نبيل ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.


أسيوط تقدمت بـ211 مشروعا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية


وأشار المحافظ، إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروعا منها 60 مشروعا مكتمل لمختلف الفئات الـ6 للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21  سبتمبر 2023 بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.


وأوضح أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أنه جرى عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28 حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.

 

المبادرة الوطنية رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية


وأكد محافظ أسيوط، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، لافتًا إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمثل في 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.

جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
جانب من المقابلات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة عقد العديد من اللقاءات والندوات لاختيار المشروعات الفائزة مؤتمر المناخ cop 28

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