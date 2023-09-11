الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بنى سويف يستقبل وزير التنمية المحلية فى مستهل زيارته للمحافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بنى سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته لبني سويف، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام.

برنامج زيارة وزير التنمية المحلية

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة  قيام المحافظ ووزير التنمية المحلية بتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بديوان عام المحافظة، علاوة على افتتاح معرض"أيادي مصر " لدعم وتشجيع المنتجات اليدوية والحرف التراثية بقاعة الديوان العام.

المشروع القومى لمنظومة الشبكة

 

ويهدف المشروع القومي لمنظومة الشبكة إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، يستفيد منها أكثر من 625 جهة إدارية بالدولة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة،  لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

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يأتي ذلك من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، فضلاً عن دورها في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والأزمات، ودعم خطة التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن ضمن رؤية مصر 2030.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد ضرورة الاهتمام بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة الطرق بجانب العمل على تطوير وتنمية كل القطاعات بما يحقق ويلبي مطالب المواطنين.

 

وكلف الرئيس السيسي وزارة التنمية المحلية، بمتابعة المشروعات القومية، مع محافظة بني سويف ورصد العقبات الطارئة التي تؤثر بدورها على المشروعات، وتعوق عملية التطوير.

 

وبدوره ينظم وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة العديد من الجولات الميدانية لمختلف المحافظات، لضمان تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة.
 

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بني سويف محافظ بني سويف وزير التنمية المحلية معرض أيادى مصر عبد الفتاح السيسي

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