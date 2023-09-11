مصرع شخص إثر انهيار أجزاء من عقار شرق الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار أجزاء من عقار قديم بأول شارع المعسكر الروماني، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المكون من 5 طوابق، والتحفظ على الملف الخاص بالعقار لفحصه وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بسقوط أجزاء عقار بشارع المعسكر الرومانى

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار أجزاء وشرف عقار بشارع المعسكر الروماني بالجهة المقابلة لأحد الفنادق الشهيرة على كورنيش الإسكندرية ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقال الجهات المعنية لمكان الواقعة

انتقل رئيس حي شرق اللواء أحمد حبيب، بصحبة مهندسي ومسئولي الحي وسيارات الإسعاف وقوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من العقار رقم 57 وأجزاء من شرف العقار وهو مأهول بشكل جزئي بالسكان، وتسبب الانهيار في وفاة شخص وإصابة آخر تصادف مرورهما لحظة الانهيار.

تحريات المباحث: العقار صادر له قرار ترميم

وكشفت التحريات عن أن العقار صادر له قراري ترميم آخرهما في يناير 2023، وهدم جزئي لخطورته خاصة الشرفات ويوجد أجزاء من العقار منفصلة بشكل خطير وأن مالك العقار مقيم بالقاهرة وتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة بالقرار وجري اتخاذ إجراء قانوني ضده وتحميله المسئولية لرفضه تنفيذ قراري الترميم، تم اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بإزالة بعض البلكونات شديدة الخطورة من بعض العقارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



كانت قد قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أسقف عقار قديم من الداخل بمنطقة كوم الدكة والمتسبب في مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار من الداخل بشارع ابن نباته بمنطقة كوم الدكة التابع لحي وسط وجود حالة وفاة ومصاب.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف والأجهزة المعنية فى الحي وتبين وجود وفاة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار عبارة عن دور أرضي وعدد 2 محل ومن الداخل سكني وعدد 3 طوابق علوية والأدوار العلوية عبارة عن غرف سكنية وأن العقار عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية، وسقوط الأسقف من الطابق الثالث والثاني والأول وصولا للطابق الأرضى، وأسفر الحادث عن سقوط حالة وفاة لسيدة تدعى أمينة عطية عبد الغنى القاضى، 49 سنة وتم استخراج الجثمان من تحت الأنقاض.



كما تبين أن العقار يقيم به عدد 3 أسر بإجمالى 7 أفراد، وتم عمل إخلاء إداري للسكان لحين عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من خلال حي وسط، وتم نقل الأسر المتضررة للإقامة لدى ذويهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.