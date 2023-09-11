نقل نادى دمياط خارج مجموعة الدقهلية فى تصفيات كرة القدم

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن نقل نادى دمياط من المجموعة التاسعة للمجموعة السابعة في لعبة كرة القدم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أن اتحاد الكرة قرر نقل نادي دمياط من مجموعة الدقهلية "المجموعة التاسعة " إلى مجموعة بورسعيد "المجموعة السابعة".

وتضم مجموعة بورسعيد ١١ ناديا وهى: نادي الرباط والأنوار عن محافظة بورسعيد، ونادي الجمارك عن محافظة بورسعيد، ونادي كابسي عن محافظة بورسعيد، ونادي الشهداء عن محافظة الإسماعيلية، ونادي فايد عن محافظة الإسماعيلية، ونادي النوبة عن محافظة السويس، ومركز شباب قرية عامر عن محافظة السويس، ونادي شرم الشيخ جنوب سيناء، ومركز شباب الوادي عن جنوب سيناء، ومركز شباب الطور عن محافظة جنوب سيناء، ومركز شباب أبو زنيمة عن محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى نادي دمياط ليكتمل العدد ١٢ ناديا بهذه المجموعة.

ويهبط من هذه المجموعة فريقان إلى الدرجة الرابعة، وليس فريقا واحدا. يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في محافظة دمياط.

استعدادات مكثفة لدورى مراكز الشباب

كثفت مديرية الشباب والرياضة بدمياط من جهودها واستعداداتها لانطلاق ماراثون الدور الثانى من النسخة 10 على ملاعب مركز شباب مدينة دمياط" الساحة الشعبية" وملعب مركز شباب دمياط الجديدة.

وتنطلق فعاليات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة لعام 2024/2023 على مستوى مراكز شباب دمياط يوم الأحد الموافق 9/10 / 2023 ، بتواجد أمنى لتأمين أحداث المباريات، مع وجود رجال الإسعاف في حالة وجود أي إصابة لسرعة علاج أي مصاب.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي إلي تجهيز الملاعب المقام عليها مباريات الدورى، وتوفير سيارة إسعاف بكل ملعب مباراة حفاظا على الأرواح، مشيرا إلى ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدورى من خلال النشرات الموزعة علي مراكز الشباب المشاركة في الدورى من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية على فيسبوك، حيث يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.