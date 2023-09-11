إعدام 50 كيلو مواد غذائية فاسدة فى مطروح

قال محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، إنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة نظمت لجنة المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف حملة للمرور على عدد من المنشآت والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

_ إعدام 50 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وأسفرت الحملة عن إعدام ٥٠ كيلو جرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 4 إنذارات تنوعت ما بين (عدم التأمين على بعض العاملين، عدم وجود عقود عمل و دفاتر حضور وانصراف للعاملين) وكذلك عدد ٣ محاضر (نظافة، عدم استكمال الشهادات الصحية) مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

_ الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

يأتى ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية خاصة مع الإقبال السياحى الكبير الذى تشهده مطروح حاليا ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، كانت قد ترأست المهندسة هند محمود مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة وتموين مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.



وأوضحت فى بيان إعلامى سابق لها، أنه أثناء الحملة تم ضبط سيارة محمل عليها تنك به كمية من السولار (1000 لتر) تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والاستخدام في غير الغرض المخصص له، موضحة أنه تم تنفيذ حملة تموينية أخرى بمدينة مرسى مطروح.