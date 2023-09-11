بينها "تنفيذ 558 مشروعًا تنمويًا جديدًا".. "إكسترا نيوز" ترصد الاستثمارات فى سوهاج

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الاستثمارات في سوهاج. والتي جاءت كالتالي:

تنفيذًا لرؤية 2030 ضخت الحكومة استثمارات في سوهاج بـ102 مليار جنيه منذ 2014.

كما رصدت الحكومة 9 مليارات جنيه هذا العام، لتنفيذ 558 مشروعًا تنمويًا جديدًا.

3 مليارات جنيه لمشروعات التجارة والصناعة، و2.19 مليار جنيه لمشروعات التنمية المحلية.

1.68 مليار جنيه لمشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، و697 مليون جنيه للتعليم العالي.

الاهتمام الرئاسي بسوهاج رفع معدل النمو الاقتصادي للمحافظة إلى 5.15%.

انخفضت البطالة في سوهاج إلى 7.8% فقط، وارتفع عدد المشتغلين إلى 1.2 مليون مشتغل.