مقطع فيديو لـ حسن شاكوش يتسبب في صدمة بسمة وهبة: طالع بـ بيجامة حريمي

قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إن أهل الخير المتوسطين في صلحهما طلبوا منها نفي أسباب الطلاق التي أعلنتها، لكنها رفضت ذلك.

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أهل الخير طلبوا مني إني أنفي كلامي عن حسن شاكوش بخصوص أسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إن عندي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها".

ريم طارق: شاكوش بعتلي رسالة قالي محدش هيصدقك تاني

واستعرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش وهو يعلن انتهاء الخلافات بينه وبين طليقته ريم طارق، لترد الأخيرة: "لابس بيجامتي عشان يستفزني"، مما سبب حالة صدمة للإعلامية بسمة وهبة التي استاءت لارتدائه “بيجامة” حريمي.

وتابعت ريم: "ملتزمش بالاتفاق اللي كان بيننا، ومخدتش أي حاجة من الاتفاق، وبعتلي رسالة قالي إنه انتصر عليا ومحدش هيصدقني تاني".

وواصلت ريم طارق طليقة حسن شاكوش: "مكملة في القضايا اللي رفعتها وهاخد حقي بالقانون، ومش هسيب ولا أي حاجة ليا".