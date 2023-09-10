الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد حبته: الرئيس السيسي زاهد وسنقع في مأزق إذا لم يخض الانتخابات المقبلة

ماجد حبته
ماجد حبته

قال الكاتب الصحفي ماجد حبته، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد، والأحزاب السياسية التي تطالب الرئيس السيسي بالترشح تدرك المازق الذي سنكون فيه لو الرئيس قرر ألا يخوض الانتخابات.

 

حبته: الأحزاب السياسية تشعر بالمأزق حال لم يترشح السيسي

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "احنا اللي في مأزق لو مترشحش، لأننا من نحتاجه، السيسي زاهد في كل حاجة، ولولا روح المقاتل، وإدراكه أن البلد في فترة عصيبة وفي أمس الحاجة إليه، كان كبر دماغه وقعد يتفرج مثل باقي المواطنين".

ولفت إلى أن إحساس الأحزاب السياسية بالمأزق دفعهم للمطالبة بترشحه، في المقابل نجد الآخرين طرحوا أنفسهم أو يتشاورون، بعضهم يريد ضمانات، وهم كسياسيين، لا يظهرون إلا في المواسم، وبعد اختفاء طويل، يعودون في موسم الانتخابات، التعديلات الدستورية، أو في أزمة كورونا من أجل للشماتة، وليس للمساعدة في تجاوز الأزمة، بينما الرئيس السيسي استدعيناه وأمرناه وكلفناه.

وتابع: "البعض روج إنه ليس له برنامج، وهو غير صحيح، كان عنده برنامج على الأرض تتوافق أهدافه مع الأهداف الأممية التي طرحت في 2015، مصر كان لديها تصورها طرحت للنقاش والحوار المجتمعي". 

السيسي الرئيس السيسي الرئيس الانتخابات ماجد حبتة

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