الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد حبته: السيسي لا ينافس إلا نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ماجد حبته
ماجد حبته

قال الكاتب الصحفي ماجد حبته، إن الدولة منذ 2013 كانت أسود من السواد، وانتقالنا من فترة سوداء إلى فترة أقل سوادا في الفترة من 2013 لـ 2023 «إنجاز»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يتسلم البلد وهي في وضع أفضل والآن أسوأ، ولكن الاقتصاد المصري منذ تأسيس الجمهورية الأولى وهو ينتقل من أزمة لأخرى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يتحدث عن أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي دخلت في مشروعات كثيرة في نفس الوقت وهذا خطأ، منوها أن هذا التصور غير منطقي، لأننا لو أجلنا مشروع مثل قناة السويس الجديدة وبدأنا فيها الآن كانت تكلفتها ستفوق مقدرتنا، ولم نكن لننفذ هذه المشروعات أبدا.

عدم قدرة المعارضة على تقديم مرشح ليس مسؤولية النظام

وأكد ماجد حبته، أن عدم نضج المعارضة وقدرتها على تقديم مرشح حقيقي ليس من مسئولية النظام، منوها أن المعارضة يجب أن تنتزع مكتسباتها حتى تستحق أن تحكم.

ولفت إلى أن الأحزاب الموجودة في مصر غير قادرة على الحشد في الشارع، لأنها ضعيفة وغير مؤثرة في الشارع، ومنها أحزاب الحركة الوطنية، منوها أن السيسي لا ينافس إلا نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

ماجد حبتة الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية محمد الباز قناة السويس الجديدة

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل