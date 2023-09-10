ماجد حبته: السيسي لا ينافس إلا نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الكاتب الصحفي ماجد حبته، إن الدولة منذ 2013 كانت أسود من السواد، وانتقالنا من فترة سوداء إلى فترة أقل سوادا في الفترة من 2013 لـ 2023 «إنجاز»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يتسلم البلد وهي في وضع أفضل والآن أسوأ، ولكن الاقتصاد المصري منذ تأسيس الجمهورية الأولى وهو ينتقل من أزمة لأخرى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن البعض يتحدث عن أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي دخلت في مشروعات كثيرة في نفس الوقت وهذا خطأ، منوها أن هذا التصور غير منطقي، لأننا لو أجلنا مشروع مثل قناة السويس الجديدة وبدأنا فيها الآن كانت تكلفتها ستفوق مقدرتنا، ولم نكن لننفذ هذه المشروعات أبدا.

عدم قدرة المعارضة على تقديم مرشح ليس مسؤولية النظام

وأكد ماجد حبته، أن عدم نضج المعارضة وقدرتها على تقديم مرشح حقيقي ليس من مسئولية النظام، منوها أن المعارضة يجب أن تنتزع مكتسباتها حتى تستحق أن تحكم.

ولفت إلى أن الأحزاب الموجودة في مصر غير قادرة على الحشد في الشارع، لأنها ضعيفة وغير مؤثرة في الشارع، ومنها أحزاب الحركة الوطنية، منوها أن السيسي لا ينافس إلا نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.