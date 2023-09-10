الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إعصار دانيال.. "الأرصاد" تكشف محافظات مصر الأكثر تأثرا

إعصار دانيال
إعصار دانيال

كشف الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خريطة المحافظات التي ستتأثر بـإعصار دانيال.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه خلال ساعات ستصل موجات "دانيال"، إلى السلوم ومطروح حيث تشهد تلك المحافظات أمطار متوسطة إلى غزيرة ولكنها مناطق صحراوية وهو أمر مبشر.

وأضافت: "إعصار دانيال سيمتد إلى شرق محافظة مطروح، ومنطقة الضبعة والعلمين"، مؤكدة أنه سيصل غدا إلى منطقة الساحل الشمالي".

القاهرة ستتأثر الثلاثاء بإعصار دانيال 

وحذرت شاكر من وصول إعصار دانيال إلى محافظة الإسكندرية، والتي تزيد فيها كميات الأمطار يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أن غدا الإثنين سيشهد نشاط رياح محمل بالأتربة والرمال، والتي قد تؤثر على القاهرة والوجه البحري وبعض المناطق الداخلية.

وأوضحت أن محافظة القاهرة ستتأثر بوصول الأمطار يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة تلاشي إعصار دانيال، على الأراضي المصرية، بشكل نهائي بسبب منخفض السودان.

نحن على تواصل تام مع جميع غرف الأزمات في كل المحافظات وتم ارسال كل التحذيرات لها". 

وأكدت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن إعصار دانيال سيكون تأثيره على مصر الأقل حدة، مشيرة إلى أن كل المحافظات رفعت درجة لاستعداد القصوى.

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