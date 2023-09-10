مصادر: أعمال التطوير بمطار سانت كاترين وصلت 35%

قالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه تم الانتهاء بنسبة 35٪؜ من أعمال تطوير وتحديث البنية التحتية بمطار سانت كاترين الدولي.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ الدستور، إلى أن أعمال التطوير مستمرة ونظام العمل يتم بشكل منتظم يتم الانتهاء في الوقت المحدد، حيث موعد الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم.

وأوضحت، أن عمليات التطوير تتضمن تحديث أنظمة الملاحة بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلي الأعظم هدية مصر للعالم، لافتا إلى تطوير الحقل الجوي وإنشاء ممر جديد بطول 3 آلاف متر وتوسعة الترمك ليتسع لـ8 مواقف طائرات وتطوير مبني الركاب والمباني الخدمية، وكذا إنشاء مبنى ركاب جديد بسعة 600 راكب/ساعة يشمل صالة سفر دولي ومحلي وصالة وصول دولي ومحلي وصالة لكبار الزوار، بالإضافة إلى مبني أمن موانئ، فضلاً عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع 25 متراً.

وذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتنمية وتعمير شبه جزيره سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية، والذى يأتى بالتزامن مع خطة الوزارة الطيران المدني.

ويعد مشروع التجلي الأعظم هو أحد أهم المشروعات السياحية التي تتبناها الدولة المصرية خلال هذه الفترة، لما يشتمل عليه من عدة جوانب، أهمها الجانب الروحي والديني، خاصة أن منطقة سانت كاترين تحتوي على معالم دينية.