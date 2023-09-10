مصرع شابين جراء تصادم سيارتين في كفر الدوار

اتّشحت قرية سرسنا، التابعة لمركز طامية بـ الفيوم بالسواد إثر تلقي خبر مصرع محمود أحمد حسن أبوزيد ، 25 عاما، وحسام عطا فكري ربيع 24 عامًا وهم أحد أبناء القرية في حادث تصادم بمدينه فكر الدوار بالبحيرة أثناء ذهابه للتجارة.

تفاصيل مصرع شابين في حادث



وقال أحد أقارب الضحية لـ “الدستور” إنه في أثناء توجه الشابين لشراء عجول للتسمين من مدينه كفر الدوار اصطدمت سيارة مسرعة بسيارة نصف نقل التي كانوا يستقلونها ما أدى إلى انقلابها، وأسفر ذلك عن مصرع الشاب حسام عطا فكري ومحمود احمد حسن أبناء قرية سرسنا بالفيوم.

أضاف أنه تم إنهاء إجراءات تسليم الجثمان، وتم تسليمه إلى ذويه، وغادر الجثمان محافظة مطروح في الطريق إلى الفيوم، لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسهم بقرية سرسنا التابعة لمركز طاميه في محافظة الفيوم.

كما نعى زملاء الشابين عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك، واصفين اياهم بأنهم من خيرة شباب قرية سرسنا، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.