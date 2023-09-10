الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إصابة عدد من العسكريين لسقوط قذيفة على مركز للجيش اللبنانى بمحيط عين الحلوة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، عن إصابة عدد من العسكريين إثر سقوط قذيفة على مركز للجيش اللبناني بمحيط مخيم عين الحلوة، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة

والوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة، وظلت الاشتباكات حتى منتصف الليل متقطعة حيث توقفت مدة أربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجرا وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد أحياناً، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف سفير فلسطيني أشرف دبور وحضوره.

القاهرة الإخبارية العسكريين اصابة سقوط قذيفة مركز للجيش اللبناني مخيم عين الحلوة

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