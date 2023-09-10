إصابة عدد من العسكريين لسقوط قذيفة على مركز للجيش اللبنانى بمحيط عين الحلوة

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، عن إصابة عدد من العسكريين إثر سقوط قذيفة على مركز للجيش اللبناني بمحيط مخيم عين الحلوة، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة

والوضع الأمني متوتر في مخيم عين الحلوة، وظلت الاشتباكات حتى منتصف الليل متقطعة حيث توقفت مدة أربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجرا وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد أحياناً، رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف سفير فلسطيني أشرف دبور وحضوره.