بـ"المقص".. عامل خردة خلص على زميله أمام زوجته فى ملوى

النهايات أخلاق دائمًا والفُجر في الخصومة ليس بالأمر الهين بين الأصدقاء، لكن ما حدث من خلافات بين عاملي خردة تربطهما صداقة قبل ظروف العمل، أوصلت الأمور بينهما إلى طريق مسدود، وأحدهما قتل الأخر في نهاية غير متوقعة.

عاملا خردة أحدهما مسجل خطر وله معلومات جنائية، كانا يتشاركان العمل معا في مركز ملوي بمحافظة المنيا، ولكن مؤخرا نشبت بينهما خلافات وتطورت هذا الخلافات دون حل.

الصديقان افترقا ولم يعد بينهما طريقة للتواصل أو حتى الحديث، وفشلت كل التدخلات بينهما للعمل على إنهاء تلك الخلافات، إلا أن أحدهما قرر أن ينهي هذا الخلاف بطريقته الخاصة.

المسجل خطر قاده شيطانه إلى أن يذهب إلى صديقه حتى يضع حدودا لتلك الخلافات وإنهائها كما يريد، وحينما تقابل مع صديقه دار بينهما حديث تطور الحديث لخلاف ومشادة وتعالت الأصوات وتحولت إلى مشاجرة.

ووسط تلك المشاجرة التقط المسجل خطر مقصا وسدد ضربة قاضية كانت كفيلة بأن تصيب صديقه إصابة بالغة أمام عين الزوجة المكلومة، التي كانت تصرخ خوفا على زوجها، ولاذ منفذ الجريمة بالفرار.

الزوجة كانت وقتها تصرخ بشدة بعد أن رأت زوجها غارقا في دمائه بعد أن وجه له صديقه ضربة بالمقص، فاستغاثت بالأهالي الذين هبوا لنجدتها واتصلوا بالإسعاف لمحاولة إنقاذ حياة زوجها الذي كان يلفظ آخر أنفاسه لكنها لم تعرف.

الإسعاف تحركت من مكانها بسرعة حتى وصلت لمنزل المجني عليه، وقاموا بوضعه داخل السيارة وهو مازال على قيد الحياة، ولكن فور أن تحركت السيارة انقطع نفس الضحية ليصبح جثة هامدة، وقام رجال الإسعاف بوضع جثته داخل ثلاجة الموتى لحين وصول الأجهزة الأمنية النيابة العامة.

المستشفى أخطر رئيس مباحث ملوي باستقباله عامل خردة جثة هامدة مصابا بجرح طعني بالصدر، والذي توفي حال إسعافه، على الفور توجه رجال الأمن لمشرحة المستشفى وتم إجراء المعاينات اللازمة للجثة، وتم تشكيل فريق بحث للوصول إلى منفذ الجريمة.

وقام فريق البحث بسؤال زوجته ربة منزل اتهمت في أقوالها عامل خردة مسجل خطر بالتعدي على زوجها بـ"مقص" فأحدث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.