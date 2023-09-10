"الأرصاد" تعلن موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، إن وصول العاصفة دانيال إلى سواحل ليبيا سببت كارثة، أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وصلت حد الفيضانات، نتيجة تراكم الأمطار الغزيرة في الشوارع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حوض البحر المتوسط تأثر بحالات جوية أكثر عنفًا، على مدار الخمس سنوات الماضية، نتيجة التغيرات المناخية، والاحترار العالمي، الذي زاد من عنف الحالات الجوية.

ولفتت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة أدى لتحول السحب إلى ركامية ورعدية.

تأثير العاصفة دانيال على مصر

وأوضحت أن العاصفة دانيال عاصفة قوية جدًا، وتستمد طاقتها من البحر المتوسط، وعندما يصل للأراضي الليبية تقل شدتها، وتقل سرعات الرياح والأمطار.

وكشفت أن العاصفة دانيال تنتهي غدا في ليبيا، وتصل إلى مصر بشكل أقل حدة، حيث تتحول لمنخفض جوي، تؤدي إلى سقوط أمطار على مطروح وسيوة والسلوم وتصل سرعات الرياح بين 40 لـ50 كيلومتر، في الساعة، وهي سرعات عالية وسريعة بالنسبة لمصر، لكنها أقل من ليبيا التي وصلت لـ75 كيلومتر في الساعة، وسببت اقتلاع أشجار ووفيات نتيجة الأمطار الغزيرة.

ولفتت إلى سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، لكن لا تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ومتوقع الثلاثاء والأربعاء أمطار متفاوت شدتها، وتصل لمناطق من القاهرة الكبرى.

كما أعلنت انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 33 إلى 34 درجة مئوية.