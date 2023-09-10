الدواء: ورشة عمل للتعريف بقرار رقم 450 الخاص بتوحيد إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٣ ، بشأن توحيد تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والدليل التنظيمى الخاص به.

المستحضرات الطبية البشرية



وتهدف الورشة إلى شرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٣ بشأن توحيد تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والدليل التنظيمي الخاص به.



ومن المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.



وقالت هيئة الدواء المصرية إن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية، لافتة إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب غدا، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ورشة عمل

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمخازن والمستودعات في سوق الدواء المصري.

تهدف ورشة العمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وإجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وتوضيح خطوات إستخراج شهادة التخزين والتوزيع الجيد لرفع كفاءة المخازن والمستودعات ولضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري.



ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.