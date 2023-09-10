الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل للتعريف بقرار رقم 450 الخاص بتوحيد إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية

المستحضرات الطبية
المستحضرات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٣ ، بشأن توحيد تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والدليل التنظيمى الخاص به.

المستحضرات الطبية البشرية 
 

وتهدف الورشة إلى شرح قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٤٥٠) لسنة ٢٠٢٣ بشأن توحيد تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية والدليل التنظيمي الخاص به.


ومن المقرر انعقاد الورشة يوم الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

رئيس هيئة الدواء يتفقد جناح العرض الخاص بالهيئة فى المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية 2023


وقالت هيئة الدواء المصرية إن ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية البشرية، لافتة إلى أن الورشة تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.
وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب غدا، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

ورشة عمل

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمخازن والمستودعات في سوق الدواء المصري. 
تهدف ورشة العمل للتعريف باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد الواجب توافرها للمخازن والمستودعات وإجراءات التفتيش المتبعة لإحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وتوضيح خطوات إستخراج شهادة التخزين والتوزيع الجيد لرفع كفاءة المخازن والمستودعات ولضمان توافر مستحضرات طبية آمنة وفعالة وذات جودة عالية في السوق المصري. 

txt

هيئة الدواء تحذر من مستحضرات مغشوشة فى السوق


ومن المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

 

الدواء ورشه عمل إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية هيئة الدواء المصرية شركات الأدوية

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة GMCSI البريطانية فى مجال التعليم الطبى

أنشطة متنوعة وإقبال كبير على جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمؤتمر السكان العالمى

وزير الصحة يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون على هامش المؤتمر العالمى للسكان

"الصحة": تقديم 407 آلاف و738 خدمة فى "100 يوم صحة"

"الصحة": "العامة للمستشفيات" تسير وفق خطة محددة والعمل على تقليل معدلات الولادات القيصرية

وزير الصحة يُطلق الحوار المجتمعى لتحديد اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030

الصحة تنظم جلسة حوارية بعنوان " تأثير نهج الصحة الواحدة على الصحة والبيئة والمناخ"

انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للسكان بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

الآلاف ينضمون لحملة حزب المصريين الأحرار «السيسى رئيسًا» من أعمار ومحافظات مختلفة

أبرز المعلومات الجيولوجية عن العاصفة دانيال وتأثيرها على مصر

من بينهم جميلة إسماعيل.. مختار نوح يكشف عن أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل