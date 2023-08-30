الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تحذر من مستحضرات مغشوشة فى السوق

مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل

حذرت هيئة الدواء المصرية، المواطنين بشأن اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻤﻘﻠﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ Otrivin adults nasal drops solution %0.1، والتشغيلات الأخرى التي تتفق مع المستحضر.

وأضافت هيئة الدواء، أنّه يمكن التفرقة بين العبوات المقلدة من العبوات المغشوشة، كما يلي:

- العبوات الأصلية خامة الكرتون والملصق المتواجد على العبوة الداخلية جيدة ودرجة فصل الألوان جيدة.

- وفيما يتعلق بالعبوات المقلدة تجد أنّ خامة الكرتون والملصق المتواجد على العبوات الداخلية رديئة ودرجة فصل الألوان سيئة.

- في العبوات الأصلية مدون عبارة هيدروكليد زيلوميتازولين 0.1%.

- في العبوات المقلدة تجد هيدروكليد زيلوميتازولين يوجد خطأ في الكتابة.

يستخدم المستحضر كبخاخ محدد الجرعات، والتشغيلات الأخري منه تستخدم كمضادات للاحتقان، حيث تعمل على تضييق الأوعية الدموية في الممرات الأنفية.

 عبوات مقلدة من مستحضر Controloc i.v vial

كما حذّرت هيئة الدواء، من وجود عبوات مقلدة من مستحضر Controloc i.v vial، الذي يستخدم لعلاج عسر الهضم ومرض ارتجاع المعدي المرئ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻌﺒﻮة اﻟﻤﻘﻠﺪة، موضحة أنّه يمكن التفريق بين الأصلي والمقلد كما يلي.

- الرمز البريدي المدون 78467، والرمز البريدي المدون في التقليد هو 79467.

هيئة الدواء أدوية مغشوشة مستحضرات مغشوشة عبوات دواء مقلدة

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