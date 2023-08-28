هيئة الدواء المصرية تعقد اجتماعًا افتراضيًا مع مؤسسة الغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية

لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بالقطاع الدوائي

عقد، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، اجتماعًا افتراضيًا مع الدكتور نزار محمود مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بالقطاع الدوائي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال اختصاصات الجهتين، وكذا تبادل وجهات النظر بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل دعم التعاون التجاري بين البلدين.

وشارك في اللقاء الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس الهيئة لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعي، ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية، والدكتور أسامة حاتم، مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل المجالات ذات صلة بالمستحضرات الطبية.

حملات تفتيشية موسعة على الصيدليات

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد قامت خلال شهر أغسطس، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.

وشمل المرور الصيدليات العامة، والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية، وشركات توزيع، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربة، أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

أدوية مخالفة بما يقارب ٢ مليون جنيه مصري

وفى إطار مكافحة صور ممارسات تداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية؛ فقد تم تنفيذ ما يقارب ٨٠ حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية، وتم ضبط أدوية مخالفة قدرت بما يقارب ٢ مليون جنيه مصري، وتم تنفيذ حملات ووقف صرف للأدوية المخالفة بعدد من الصيدليات المخالفة بعدد ١٠ محافظات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة.

وخلال الحملات، تم إعلام المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكل المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية، ومراجعة تطبيق قواعد التخزين الجيد التي تضمن إتاحة الأدوية بشكل آمن وفعال، بالإضافة إلى مراجعة التوزيع العادل للأدوية من شركات التوزيع للصيدليات.