عاد إلى مصر.. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

تحسّنت الحالة الصحية للمخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، وذلك بعد فترة طويلة من العلاج إثر إصابته بمرض نادر خلال الأشهر القليلة الماضية أثر بشكل كبير على حركة جسده.

تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد ثروت

وعلم "الدستور" أن المخرج أحمد ثروت تحسن بشكل كبير ويستطيع تحريك جسده بشكل أفضل في الوقت الحالي أفضل من الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يعد لحالته الصحية بشكل كامل لكنه تحسن بشكل كبير.

وأضاف أن أحمد ثروت عاد إلى منزله بعد رحلة علاج في ألمانيا أسفرت عن تحسن حالته الصحية وما زال يخضع لبروتوكول علاج في الوقت الحالي لتماثل الشفاء بشكل كامل.

وكان المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت نشر الشهر الماضي أول فيديو لمحاولة مشي ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من 160 يومًا إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى "ميلر فيشر"، ما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا، قائلًا: "الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم انهارده بعد 160 يومًا صراعًا مع متلازمة ميلر فيشر أول يوم أنجح إني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني على رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا.

وتعرض المخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرًا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.