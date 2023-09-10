خالد الجندى: الفتاوى الإلكترونية ضالة تتسبب فى أزمات بمجتمعاتنا الإسلامية

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدًا أن الملتقى حظى بتفاعل حي من علماء الأمة الإسلامية.

وقال خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "دي إم سي"، إنه عُقدت الجلسة العلمية الرابعة لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين، والتي انطلقت أمس، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

محاور المؤتمر

وأضاف الجندي، أن محاور المؤتمر كانت (الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر، الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، الفتوى الإليكترونية، التحفيظ والتدريس عن بعد، الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإليكتروني، الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي وتصحيح المسار).

وأكد أنه شارك من خلال حديثه عن الفتوى وضرورة الفتوى الإلكترونية: "نتكلم الآن عن صراع التأصيل بمعنى أن الفتوى الصادرة عن المؤسسات الدينية تكون مسئولة وحسابها شديد، وتصدر عن علماء أكفاء لديهم مسارات العمل الدعوي، وبعد تمحيص ولكنها تراعي المكان والزمان والشخص والعرف".

وتابع: "هناك دعاوي لا تراعي فقه المقاصد ولا فقه الواقع، ولا فقه النوازل، ولكنها فتاوى ضالة لقيطة تتسبب في أزمات مجتمعية"، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بضوابط العمل على الفتوى الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.