الرقص مع الحياة لـ مهدي الموسوي.. الجزء الثاني

جلس رجل في زاوية المطعم وبيده ورقة وقلم، وهو يكتب رسالة لأمه العجوز، فظنت الفتاة الشابة أنه يكتب رسالة لحبيبته، وظن الطفل أنه يرسم شجرة، وخمن التاجر أنه يتدبر صفقة، أما الموظف فاعتقد أنه يحصي ديونه، إن كل شخص يفسر تصرفات الآخرين من زاوية اهتمامه، وما اعتاد عليه في حياته.

إن الأشياء ليست كما تبدو فقد ترى أحدهم يضحك ولكنك لا تعرف مكنون قلبه، فلا تتسرع في الحكم على الآخرين بل تمهل وانتظر فإنهم يتصرفون وفق ظروفهم وما ترسب في أعماق نفوسهم، فافتح الأبواب للآخرين لكي يدخلوا إلى عالم الحياة الواسع، أو افتح نافذة صغيرة تضئ بها دروبهم، وقد تكون تلك النافذة كلمة طيبة أو حكمة أو فكرة أو ابتسامة.

نصائح لحياة سعيدة

1/ المرح: هو الوقود الذي يبقى حياتنا مفعمة بالدفء، فهو الشيء الذي يلجأ الناس إليه عندما تكثر عليهم الأزمات.

2/ كن شغوفًا بالحياة، فإن لم تنفخ في المزمار فلن تسمع صوت الموسيقى في حياتك أبدًا.

3/ التفاؤل هو فن تحسين المشاعر وتقبل الحياة كما هى والبحث عن حلول المشاكل التي نواجهها بشكل إيجابي.

4/ تقبل الألم والفشل على أنهما جزء من الحياة وليست كل الحياة، فكن ممتنًا لكل النعم التي وهبها الله لك حتى تبقى متفائلًا، واكتب كل الأشياء الجيدة التي حصلت عليها.

5/ القتال الوحيد المشروع مع النفس هو عندما تقاتل أفكار الخيبة واليأس التي تموج بداخلك.

6/ الحياة هي أثمن ممتلكاتك، فإذا قضيت أيامك في تكريث الثروة فلن تحصد في النهاية سوى ورثة منتظرين الانقضاض على ما جمعت، وإذا تسربت منك لياليك بحثًا عن المجد والشهرة فلن تجد أخيرًا إلا العزلة والوحدة.

7/ إن التوازن بين العقل والقلب هو الضمان لعيش حياة طيبة، لا تتوقف عن ذكر الله ولا ساعة في حياتك، فهو السبيل إلى العون والقوة والطمأنينة.

8/ اجعل الله رفيقك الأول في الحياة مصدر الفتك وسرورك ولن تجد أكرم منه ولا أحن منه عليك

9/ اجعل الله حبك الحقيقي وعشقك الأبدي ولا تدع قلبك يبارح ذكره وستجده معك أنيسًا لا مثيل له أبدًا

10/ عندما ينتابك الشعور بالخوف من المجهول و تنتابك الهموم ادعو الله بحرارة وراقب تأثير الدعاء والسكينة والاطمئنان الذي يجلبه لقلبك.

11/ لكل منا شمسان .. واحدة في السماء وواحدة داخلة – حكمة بوذية.

12/ عندما نفقد الأمان نريد بشكل يائس أن يفهمنا الآخرون ونحاول أن نكيف أنفسنا مع ما يدور حولنا لرغبتنا أن نكون محبوبين ولكن عندما نحب ذواتنا فلا نحتاج إلى إثبات أنفسنا لأي شخص ونصبح قادرين على الحكم على أنفسنا سلبًا أو إيجابًا بلا حاجة إلى استجداء القبول والاستعطاف من الآخرين ونعيش وفق بوصلتنا الداخلية.

13/ الرضا والامتنان هما أقرب الطرق للوصول إلى الله.

14/ تغافل عن بعض الأخطاء وتناسى الأشياء الصغيرة وادخر اهتمامك للأشياء الكبرى في الحياة

15/ الحياة نهر متدفق على الدوام، وعليك أن تجاريه حتى تستمتع بمباهجه

16/ إذا وجدت أن جزءًا منك قد انهار، قاوم رغبتك في البقاء على نفس الحال وانهض واعمل اي شئ يعيدك إلى الحياة من جديد.

17/ الإنسان الحر هو الذي يقدم على المخاطرة على ألا يكون ذلك بتهور وبلا حساب.

18/ عندما يتصالح الإنسان مع كل تناقضات الحياة، ويكون بإمكانه تجاوز المحن والتنقل بين ضفتي الألم والسرور بكل يسر يكون قد بلغ الحرية.

19/ انسجم مع الطبيعة وتعلم منها أسرار الحياة، راقب الورود والأشواك كيف ينموان ويكبران معًا وكل منهما يؤدي مهامه بلا نزاع أو خصام.

20/ انظر إلى الشمس، لا تمل من الشروق كل صباح وتفيض بالدفء على كل الكائنات بلا تفرقة من عرق أو جنس

21/ لا تأخذ كل ما يحصل في الحياة مأخذ الجد

22/ عندما يرن جرس الهاتف دعه يرن كما يشاء فلست ملزمًا بالرد على الهاتف كلما رن الجرس، إنه قرارك واختيارك

23/ إن أعظم رغبة عند كل شخص هي أن يكون على حق لذا لا يمكنك تغيير رأي الشخص الآخر إلا إذا رغب هو في ذلك.

24/ لا تلتئم الجراح طاعة لرغباتنا بل ذلك يحدث في أوانه ولا تطالب آلامك بالرحيل فلن تستجيب لأوامرك، خذها برفق لتأخذ مداها ففي النهاية سوف تمضي لحالها.

25/ عش حياتك بالكامل ولكن تصالح مع الموت، إن الموت جزء من الحياة وهما وجهان لنفس العملة وكل منهما يكمل الآخر.

26/ ادعو الله أن يحررك من كل المخاوف الوهمية المدمرة لأعصابك.