الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة بني سويف الأهلية يقرر منح وتخفيضات للمتفوقين دراسيًا ورياضيًا

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، قرارًا بشأن القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات في الرسوم الدراسية لطلاب جامعة بنى سويف الاهلية خلال العام الدراسى 2023 / 2024.

منح التفوق للطلاب الجُدد

ونصَّ القرار على أن تكون منح التفوق  للطلاب الجُدد بالعام الدراسي 2023 / 2024، عدد (300) طالب من الطلاب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة ولمدة عام جامعي، بينما تكون منح الطلاب القُدامى للطالب الحاصل على معدل (4.00) أو ما يعادلها في التقدير الجامعي منحة كاملة لمدة عام جامعي، فيما يُمنح الطالب الحاصل على معدل (3.70) أو أكثر أو ما يعادلها في التقدير الجامعي تخفيض تحدده الجامعة ولمدة عام جامعي.

منح التفوق الرياضي

وأوضح القرار أن منح التفوق الرياضي (خلال العام التالي للتفوق) فقط، تكون منحة كاملة للطالب  الحاصل على ميدالية ذهبية في المسابقات الدولية، وخصم 50%، من المصروفات الدراسية إذا كان حاصل على ميدالية فضية، وخصم 25% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصل على ميدالية برونزية.

وإذا كان الطالب حاصل على ميدالية ذهبية في المسابقات العربية أو الإفريقية يحصل على خصم 50% من المصروفات الدراسية، وخصم 25% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصل على ميدالية فضية، وخصم 10% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصل على ميدالية برونزية.

تخفيضات لأبناء الشهداء

كما تضمن القرار تخفيضات في المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء، تخفيض بنسبة 25% من المصروفات الدراسية.

وكذلك أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بني سويف الحكومية تخفيض بنسبة 25% من المصروفات الدراسية، كما يُمنح الطلاب ذوى الاعاقة (ذوى الهمم) تخفيض بنسبة 25% من المصروفات الدراسية، ويُمنح أيضًا الطالب الذي يلتحق بالجامعة الأهلية خصم 10% من المصروفات الدراسية إذا كان له أخ أو أخت لازال طالبًا بجامعة بني سويف الأهلية.

يُذكر أن القرار شمل أيضًا تخفيضًا للطالب الذي فقد عائلة أثناء الدراسة تقرره الجامعة في ضوء بيان الحاله الخاصة بالطالب.

بني سويف جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن الطلاب ابناء الشهداء

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