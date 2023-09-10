نيراج سينج لـ"القاهرة الإخبارية": الهند لعبت دور القائد الدولى فى قمة العشرين

قال مدير الأبحاث في مركز رايسينا بالهند، الدكتور نيراج سينج، إن الهند لعبت دور القائد الدولي في قمة العشرين، مؤكدًا أن الهند لعبت دورًا كبيرًا جدًا من أجل مصلحة كل الدول المشاركة في القمة.

نيراج سينج: البيان الختامي لقمة العشرين دعا إلى دعم الدول النامية ورفع قدراتها

وأضاف مدير الأبحاث في مركز رايسينا بالهند في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية": "في اليوم الثاني للقمة كان هناك البيان الختامي حيث دعا البيان إلى ضرورة دعم الدول النامية ورفع قدراتها".

وأكد أن الدور الذي لعبته الهند في قمة مجموعة العشرين كان واضحًا جدًا، مضيفًا: "الهند لعبت دور القائد الدولي للوصول لحلول وسط"، موضحًا أنه لم يتم توبيخ روسيا لكن كان هناك تلميح لذلك بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وتابع: "أظن أننا كنا قادرون أن نلعب الدور المخول لنا، والهند الآن سلمت مهمة القمة المقبلة إلى البرازيل بعد النجاح الذي حققته، والهند ستساعد البرازيل لمواصلة هذا النجاح في العام المقبل".