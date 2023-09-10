الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيراج سينج لـ"القاهرة الإخبارية": الهند لعبت دور القائد الدولى فى قمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين

قال مدير الأبحاث في مركز رايسينا بالهند، الدكتور نيراج سينج، إن الهند لعبت دور القائد الدولي في قمة العشرين، مؤكدًا أن الهند لعبت دورًا كبيرًا جدًا من أجل مصلحة كل الدول المشاركة في القمة.

نيراج سينج: البيان الختامي لقمة العشرين دعا إلى دعم الدول النامية ورفع قدراتها

وأضاف مدير الأبحاث في مركز رايسينا بالهند في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية": "في اليوم الثاني للقمة كان هناك البيان الختامي حيث دعا البيان إلى ضرورة دعم الدول النامية ورفع قدراتها".

وأكد أن الدور الذي لعبته الهند في قمة مجموعة العشرين كان واضحًا جدًا، مضيفًا: "الهند لعبت دور القائد الدولي للوصول لحلول وسط"، موضحًا أنه لم يتم توبيخ روسيا لكن كان هناك تلميح لذلك بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وتابع: "أظن أننا كنا قادرون أن نلعب الدور المخول لنا، والهند الآن سلمت مهمة القمة المقبلة إلى البرازيل بعد النجاح الذي حققته، والهند ستساعد البرازيل لمواصلة هذا النجاح في العام المقبل".

الهند قمة العشرين قمة مجموعة العشرين القاهرة الإخبارية نيراج سينج الدول النامية

الأكثر قراءة

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" قوة العاصفة "دانيال".. وكيف أثرت على اليونان وليبيا

بالزغاريد.. وصول اللواء أحمد سليمان إلى مقر نادى الزمالك (فيديو)

حسن مصطفى: صفقة موديست "عالمية" والزمالك لا يحافظ على نجومه

رئيس مياه القناة: تكثيف أعمال تسليك وتطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي

غدًا.. محاكمة زوج مذيعة شهيرة تسبب فى وفاة مدير بنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل