فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة من ملتقى رؤية لسينما الشباب

أعلن الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، أن المركز القومي للسينما فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي يقيمة المركز القومي للسينما سنويًا.

وشارك بالملتقى الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حيث يشمل الملتقى ٣ مسابقات وهي: مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق، مسابقة الفليم الروائي القصير حتى ١٥ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق.

ملتقى رؤية لسينما الشباب

يذكر أن ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدوته الأولى ٣٦ فيلمًا قصيرًا وتسجيليًا وشارك بالدورة الثانية ٣٠ فيلمًا قصيرًا وتسجيليًا وشارك بالدورة الثالثة ٢٤ فيلمًا، وشارك بالدورة الرابعة ٢٨ فيلمًا.

وحاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أُقيمت بأغسطس ٢٠٢٢ فيلم "باب الدنيا" إخراج عبدالرحمن محمود، وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي وفيلم باب الدنيا إخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري، في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ٣٠ ق وفيلم "آخر يوم" إخراج وإنتاج أحمد دحروج.

وأوضحت صفاء مراد، مديرة الملتقى أن الأفلام جارٍ استقبالها من هنا.